Захисники вже знищили 38 550 окупантів і 1 691 ворожий танк
Вівторок, 19 липня 2022, 09:01
Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 38 550 військових, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машини та 851 артилерійську систему.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ – 248 (+0) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3) од,
- крилатих ракет – 167 (+1) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
- спеціальної техніки – 70 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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