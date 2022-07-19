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Захисники вже знищили 38 550 окупантів і 1 691 ворожий танк

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 09:01
Захисники вже знищили 38 550 окупантів і 1 691 ворожий танк
Фото Угруповання Об'єднаних сил з Facebook

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 38 550 військових, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машини та 851 артилерійську систему.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 691 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
  • артилерійських систем – 851 (+2) од,
  • РСЗВ – 248 (+0) од,
  • засобів ППО – 113 (+0) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3) од,
  • крилатих ракет – 167 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 70 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.  

Теми: Росіявійна
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