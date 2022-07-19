Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники вже знищили 38 550 окупантів і 1 691 ворожий танк

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 09:01
Фото Угруповання Об'єднаних сил з Facebook

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 38 550 військових, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машини та 851 артилерійську систему.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 691 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
  • артилерійських систем – 851 (+2) од,
  • РСЗВ – 248 (+0) од,
  • засобів ППО – 113 (+0) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3) од,
  • крилатих ракет – 167 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 70 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині - зведення Генштабу

Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія

Є дві кандидатури на посаду генпрокурора – джерела 

Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви

доповненоРада звільнила Венедіктову

Україна повернула ще 45 тіл загиблих захисників

Усі новини...
Росія
Поставки російської нафти в країни Азії впали на 30% нижче пікових
В Росії оголосили у розшук журналіста Гордона
Дві речі уповільнюють просування Росії в Україні – британська розвідка
Останні новини
19:18
Зеленський звільнив Венедіктову
19:00
РФ збирається в четвер відновити роботу "Північного потоку-1" - ЗМІ
18:58
Нацбанк розширює використання електронних документів для аудиторів
18:57
В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України
18:52
Верховний суд зобов’язав блогерку виплатити 250 тисяч за провалений Instagram-розіграш
18:51
ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині - зведення Генштабу
18:46
ЄС продовжив дію безоплатного роумінгу для українських біженців – Мінцифри
18:43
Як фейсбук ізолює Донбас від реклами – ОПОРА
18:35
Окупанти зруйнували інфраструктуру Бучі на понад 5 мільярдів
18:30
Коронавірус не зник: в Україні зросла кількість хворих на COVID-19
Усі новини...