Защитники уже уничтожили 38 550 оккупантов и 1 691 вражеский танк

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла около 38 550 военных, 1 691 танк, 3 892 боевых бронированных машин и 851 артиллерийскую систему.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07 ориентировочно составили:

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личного состава – около 38 550 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 691 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 892 (+6) ед,

артиллерийских систем – 851 (+2) ед,

РСЗО – 248 (+0) ед,

средств ПВО – 113 (+0) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3) ед,

крылатых ракет – 167 (+1) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 767 (+14) ед,

специальной техники – 70 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.