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Защитники уже уничтожили 38 550 оккупантов и 1 691 вражеский танк

Ирина БалачукВторник, 19 июля 2022, 09:01
Защитники уже уничтожили 38 550 оккупантов и 1 691 вражеский танк
Фото Группировки Объединенных сил с Facebook

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла около 38 550 военных, 1 691 танк, 3 892 боевых бронированных машин и 851 артиллерийскую систему.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 38 550 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 691 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 892 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 851 (+2) ед,
  • РСЗО – 248 (+0) ед,
  • средств ПВО – 113 (+0) ед,
  • самолетов – 220 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 167 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 767 (+14) ед,
  • специальной техники – 70 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Темы: Росcиявойна
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