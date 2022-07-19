Росіяни б’ють по Миколаївщині: за добу 29 поранених

29 жителів Миколаївської області отримали поранення у результаті російських обстрілів минулої доби.

Джерело: голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Зранку зафіксовані прильоти по житлових будинках приватного сектору одного з районів Миколаєва. Пошкоджені будинки і, нажаль, є постраждалі – поранення отримали жінка і чоловік.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає".

Деталі: За словами голови облради, минулої доби під обстріли окупантів потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, а також Галіцинівської, Широківської та Березнегуватської громад.

Також росіяни били по населених пунктах на лінії розмежування.



За словами Замазєєвої, станом на ранок 19 липня у лікарнях перебувають 329 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 94 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

