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Россияне бьют по Николаевщине: за сутки 29 раненых

Ирина БалачукВторник, 19 июля 2022, 10:25
Россияне бьют по Николаевщине: за сутки 29 раненых
Последствия российских обстрелов в Николаевской области. Фото ГСЧС

29 жителей Николаевской области получили ранения в результате российских обстрелов за прошедшие сутки.

Источник: глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Утром зафиксированы прилеты по жилым домам частного сектора одного из районов Николаева. Повреждены дома и, к сожалению, есть пострадавшие – ранения получили женщина и мужчина.

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В общей сложности, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 29 человек. Детей среди пострадавших нет".

Детали: По словам главы облсовета, за прошедшие сутки под обстрелы оккупантов попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общин.

Также россияне били по населенным пунктам на линии разграничения.

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По словам Замазеевой, по состоянию на утро 19 июля в больницах находятся 329 людей, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Темы: Николаевская областьвойна
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