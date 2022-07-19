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В Росії оголосили у розшук журналіста Гордона

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 10:41
В Росії оголосили у розшук журналіста Гордона
ДМИТРО ГОРДОН. ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

МВС Росії оголосило в розшук українського журналіста і засновника інтернет-видання "Гордон" Дмитра Гордона, йдеться в базі розшуку МВС РФ.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства ТАСС, "РИА "Новости"

Дослівно: "Гордон Дмитро Ілліч, українець, 21 жовтня 1967 року народження, місце народження Київ, Україна, розшукується за статтею КК".

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Деталі: В російському відомстві не змогли уточнити, про яку статтю КК йдеться.

Що було рініше: У березні слідком РФ порушив кримінальну справу стосовно Гордона за трьома статтями їхнього кримінального кодексу.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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