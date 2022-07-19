В России объявили в розыск журналиста Гордона

МВД России объявило в розыск украинского журналиста и основателя интернет-издания "Гордон" Дмитрия Гордона, говорится в базе розыска МВД РФ.

Источник: российские пропагандистские информагентства ТАСС, "РИА "Новости"

Дословно: "Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК".

Реклама:

Детали: В российском ведомстве не смогли уточнить, о какой статье УК идет речь.

Что предшествовало: В марте следком РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям их Уголовного кодекса.