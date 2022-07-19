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Населені пункти Київщини перевірили на вибухонебезпечні предмети – глава ОВА

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 11:30
Олексій Кулеба. Скриншот з відео

Станом на 19 липня усі населені пункти Київської області перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів, але на обстеження території за їхніми межами треба роки.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "На сьогодні спеціальні служби обстежили всі населені пункти області, що знаходилися під окупацією, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київщини".

Деталі: За словами голови ОВА, з початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 вибухонобезпечних предмети.

Станом на зараз недослідженими ще залишаються близько 8 462 км2, з них 2 600 км2 в Зоні відчуження.

Кулеба підкреслив, що на обстеження цих територій потрібні роки.

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Теми: Київська областьвійна
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