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Населенные пункты Киевщины проверили на взрывоопасные предметы – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 19 июля 2022, 11:30
Населенные пункты Киевщины проверили на взрывоопасные предметы – глава ОВА
Алексей Кулеба. Скриншот из видео

По состоянию на 19 июля все населенные пункты Киевской области проверили на наличие взрывоопасных предметов, но на обследование территории за их пределами понадобятся годы.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "На сегодняшний день специальные службы обследовали все находившиеся под оккупацией населенные пункты области на наличие взрывоопасных предметов. Это 270 городов, сел и поселков в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области".

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Детали: По словам главы ОВА, с начала работ спасатели обезвредили 52 862 взрывоопасных предмета.

По состоянию на сегодняшний день неисследованными еще остаются около 8 462 км2, из них 2 600 км2 в Зоне отчуждения.

Кулеба подчеркнул, что на обследование этих территорий понадобятся годы.

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Темы: Киевская областьвойна
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