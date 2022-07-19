Населенные пункты Киевщины проверили на взрывоопасные предметы – глава ОВА

По состоянию на 19 июля все населенные пункты Киевской области проверили на наличие взрывоопасных предметов, но на обследование территории за их пределами понадобятся годы.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "На сегодняшний день специальные службы обследовали все находившиеся под оккупацией населенные пункты области на наличие взрывоопасных предметов. Это 270 городов, сел и поселков в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области".

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Детали: По словам главы ОВА, с начала работ спасатели обезвредили 52 862 взрывоопасных предмета.

По состоянию на сегодняшний день неисследованными еще остаются около 8 462 км2, из них 2 600 км2 в Зоне отчуждения.

Кулеба подчеркнул, что на обследование этих территорий понадобятся годы.