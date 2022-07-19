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Рада підтримала у першому читанні проєкт про додаткові права для поляків

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 13:10

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про додаткові права для громадян Польщі, ініційований президентом як подяка за підтримку Польщею Уркаїни та українців під час війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив депутат Ярослав Желєзняк. 

За його словами, "за" проголосували 321 депутат. 

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Проєкт передбачає, що громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців та користуватись усіма правами й свободами, як і громадяни України, зокрема - отримувати український податковий номер, вільно влаштовуватись на роботу, навчатись в українських закладах і займатися бізнесом, отримувати медичну допомогу та певні соцвиплати. 

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс у Раду проєкт про особливий статус для громадян Польщі. Примітно, що Зеленський зробив це у день, коли Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії.

В Офісі президента пояснили, що на цей крок президент пішов "на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності".

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Законопроєкт передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних до встановлених в ухваленому 12 березня 2022 року польському законі "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

Теми: Верховна РадаПольща
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