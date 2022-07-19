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Рада поддержала в первом чтении проект о дополнительных правах для поляков

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 13:10

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о дополнительных правах для граждан Польши в Украине, инициированный президентом как благодарность за поддержку Польшей Уркаины и украинцев во время войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

По его словам, "за" проголосовали 321 депутат.

Проект предусматривает, что граждане Польши смогут находиться в Украине в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины, в частности, получать украинский налоговый номер, свободно устраиваться на работу, учиться в украинских заведениях и заниматься бизнесом, получать медицинскую помощь и определенные соцвыплаты.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский внес в Раду проект об особом статусе для граждан Польши. Примечательно, что Зеленский сделал это в день, когда Польша чтит память о жертвах Волынской трагедии.

В Офисе президента объяснили, что на этот шаг президент пошел "в благодарность польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности".

Законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши, аналогичных установленным в принятом 12 марта 2022 года польском законе "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны".

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О том, как разрешить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

Темы: Верховная РадаПольша
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