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Прем'єр Вірменії зустрівся із главою російської розвідки через три дні після візиту директора ЦРУ

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 14:00

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прийняв директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна лише через три дні після візиту до Єревану директора ЦРУ Вільяма Бернса.

Інформація про зустріч розміщена на сайті Пашиняна, пише "Європейська правда".

У повідомленні йдеться, що "співрозмовники обговорили питання, пов’язані з міжнародною та регіональною безпекою. Були згадані процеси, що відбуваються у регіоні Південного Кавказу".

"Прем'єр-міністр зазначив, що візит пана Наришкіна є ще однією гарною нагодою для обговорення питань порядку денного вірмено-російських союзницьких відносин", - йдеться у повідомленні.

Візит Наришкіна відбувся 18 липня. На сайті СЗР РФ інформації про візит Наришкіна до Вірменії немає.

Нагадаємо, 15 липня до Єревана приїжджав глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Пресслужба уряду Вірменії після зустрічі повідомила, що Бернс і Пашинян "обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки, боротьби з тероризмом", а також процеси, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу.

ВІДЕО ДНЯ

Росія раніше ввела санкції проти глави ЦРУ у відповідь на "русофобський курс" адміністрації США.

Теми: ВірменіярозвідкаРосіяСША
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