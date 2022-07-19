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Премьер Армении встретился с главой российской разведки спустя три дня после визита директора ЦРУ

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 14:00

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина всего через три дня после визита в Ереван директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Информация о встрече размещена на сайте Пашиняна, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что "собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа".

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"Премьер-министр отметил, что визит господина Нарышкина является еще одной хорошей возможностью для обсуждения вопросов повестки дня армяно-российских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Визит Нарышкина состоялся 18 июля. На сайте СВР РФ информации о визите Нарышкина в Армению нет.

Напомним, 15 июля в Ереван приезжал глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

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Пресс-служба правительства Армении после встречи сообщила, что Бернс и Пашинян "обсудили вопросы международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом", а также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

Россия ранее ввела санкции против главы ЦРУ в ответ на "русофобский курс" администрации США.

Темы: АрменияразведкаРосcияСША
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