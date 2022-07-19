"Очі артилерії" плюс робота "богів війни" дорівнює яскраве знищення російської техніки

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу показала, як аеророзвідка та артилерія спільно знищують артилерійські розрахунки окупантів.

Джерело: Facebook-сторінка бригади

Дослівно: "Аеророзвідка - це очі артилерії. Робота аеророзвідки не закінчується на передачі координатів артилеристам. Коли у справу включаються "боги війни" - артилерія - аеророзвідники корегують її вогонь.

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Цей процес також показано на відео. Як і моменти ураження ворожої техніки артою 28 ОМБр унаслідок злагодженої роботи".