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"Очі артилерії" плюс робота "богів війни" дорівнює яскраве знищення російської техніки

Валентина РоманенкоВівторок, 19 липня 2022, 14:09
Очі артилерії плюс робота богів війни дорівнює яскраве знищення російської техніки
скриншот

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу показала, як аеророзвідка та артилерія спільно знищують артилерійські розрахунки окупантів.

Джерело: Facebook-сторінка бригади

Дослівно: "Аеророзвідка - це очі артилерії. Робота аеророзвідки не закінчується на передачі координатів артилеристам. Коли у справу включаються "боги війни" - артилерія - аеророзвідники корегують її вогонь.

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Цей процес також показано на відео. Як і моменти ураження ворожої техніки артою 28 ОМБр унаслідок злагодженої роботи".

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Теми: війна
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