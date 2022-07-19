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"Глаза артиллерии" плюс "боги войны" равняется яркое уничтожение российской техники

Валентина РоманенкоВторник, 19 июля 2022, 14:09
Глаза артиллерии плюс боги войны равняется яркое уничтожение российской техники
скриншот

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода показала, как аэроразведка и артиллерия совместно уничтожают артиллерийские расчеты оккупантов.

Источник: Facebook-страница бригады

Дословно: "Аэроразведка – это глаза артиллерии. Работа аэроразведки не заканчивается на передаче координат артиллеристам. Когда в дело включаются "боги войны" – артиллерия – аэроразведчики корректируют ее огонь.

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Этот процесс также показан на видео. Как и моменты поражения вражеской техники артой 28 ОМБр в результате слаженной работы".

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Темы: война
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