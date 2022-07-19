"Глаза артиллерии" плюс "боги войны" равняется яркое уничтожение российской техники

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода показала, как аэроразведка и артиллерия совместно уничтожают артиллерийские расчеты оккупантов.

Источник: Facebook-страница бригады

Дословно: "Аэроразведка – это глаза артиллерии. Работа аэроразведки не заканчивается на передаче координат артиллеристам. Когда в дело включаются "боги войны" – артиллерия – аэроразведчики корректируют ее огонь.

Этот процесс также показан на видео. Как и моменты поражения вражеской техники артой 28 ОМБр в результате слаженной работы".