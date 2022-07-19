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Єврокомісія не очікує, що Росія відновить роботу "Північного потоку-1"

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 14:12
Єврокомісія не очікує, що Росія відновить роботу Північного потоку-1
ілюстративне фото 2010 року будівництва "Північного потоку 1"

Європейська комісія не очікує, що Росія відновить роботу газопроводу "Північний потік-1" цього тижня.

Про це заявив єврокомісар із бюджету Йоганнес Ган, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться до роботи. І в цьому випадку необхідно вжити певних додаткових заходів", - сказав Ган.

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Російський "Газпром" вже цілковито зупинив або обмежив постачання 12 країнам блоку і є побоювання, що Росія не відновить постачання по "Північному потоку-1" 21 липня після десятиденної перерви для планових технічних робіт. 

Єврокомісія має оприлюднити у середу план скоординованого скорочення попиту на газ, щоб пом'якшити наслідки потенційного відключення з боку Москви.

Він розглядає низку рекомендацій для держав-членів, включаючи добровільне скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи. Комісія може також домагатися права примусового скорочення споживання, якщо це буде потрібно пізніше.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що "Газпром" оголосив форсмажор щодо постачання газу в Європу щонайменше одному великому споживачеві.

Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт. 

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Теми: ЄврокомісіяРосія
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