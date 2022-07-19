Єврокомісія не очікує, що Росія відновить роботу "Північного потоку-1"

Європейська комісія не очікує, що Росія відновить роботу газопроводу "Північний потік-1" цього тижня.

Про це заявив єврокомісар із бюджету Йоганнес Ган, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться до роботи. І в цьому випадку необхідно вжити певних додаткових заходів", - сказав Ган.

Російський "Газпром" вже цілковито зупинив або обмежив постачання 12 країнам блоку і є побоювання, що Росія не відновить постачання по "Північному потоку-1" 21 липня після десятиденної перерви для планових технічних робіт.

Єврокомісія має оприлюднити у середу план скоординованого скорочення попиту на газ, щоб пом'якшити наслідки потенційного відключення з боку Москви.

Він розглядає низку рекомендацій для держав-членів, включаючи добровільне скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи. Комісія може також домагатися права примусового скорочення споживання, якщо це буде потрібно пізніше.

Напередодні ЗМІ повідомили, що "Газпром" оголосив форсмажор щодо постачання газу в Європу щонайменше одному великому споживачеві.

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Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

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