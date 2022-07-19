Еврокомиссия не ожидает, что Россия возобновит работу "Северного потока-1"

Европейская комиссия не ожидает, что Россия возобновит работу газопровода "Северный поток-1" на этой неделе.

Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы не ожидаем, что он вернется. Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры", - сказал Хан.

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Россия должна возобновить потоки по газопроводу "Северный поток" 21 июля после планового технического обслуживания. Тем не менее, в ЕС растут опасения, что его работа не возобновится, особенно после того, как в прошлом месяце Россия сократила потоки, сославшись на задержки из-за санкций.

Еврокомиссия должна обнародовать в среду план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального отключения со стороны Москвы.

Он рассматривает ряд рекомендаций для государств-членов, включая добровольное сокращение использования систем отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры. Комиссия может также добиваться права принудительного сокращения потребления, если это потребуется позже.

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На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

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