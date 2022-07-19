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Через надзвичайну щільність ворожого вогню на Луганщині неможливо порахувати вбитих

Валентина РоманенкоВівторок, 19 липня 2022, 15:07
Гайдай відеозв'язком на брифінгу

Кількість загиблих у Луганській області неможливо назвати через високу щільність обстрілів.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 19 липня

Пряма мова: "Наразі важко порахувати, скільки людей лишається на окупованій Луганщині. Все тому, що ми не знаємо, скільки людей загинуло. Через високу щільність обстрілів, люди не могли забрати та захоронити рідних.

Були випадки, коли громадяни намагались забрати загиблих, але самі гинули під обстрілами. Такої щільності вогню не було ніде по Україні, як в Луганській області".

Деталі: За підрахунками ОВА, з 24 лютого з області евакуювались понад 300 тисяч людей, з 2014 року на території, підконтрольній Україні, проживало понад 650 тисяч осіб.

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Теми: Луганська областьвійна
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