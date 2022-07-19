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Через надзвичайну щільність ворожого вогню на Луганщині неможливо порахувати вбитих

Валентина РоманенкоВівторок, 19 липня 2022, 15:07
Через надзвичайну щільність ворожого вогню на Луганщині неможливо порахувати вбитих
Гайдай відеозв'язком на брифінгу

Кількість загиблих у Луганській області неможливо назвати через високу щільність обстрілів.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 19 липня

Пряма мова: "Наразі важко порахувати, скільки людей лишається на окупованій Луганщині. Все тому, що ми не знаємо, скільки людей загинуло. Через високу щільність обстрілів, люди не могли забрати та захоронити рідних.

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Були випадки, коли громадяни намагались забрати загиблих, але самі гинули під обстрілами. Такої щільності вогню не було ніде по Україні, як в Луганській області".

Деталі: За підрахунками ОВА, з 24 лютого з області евакуювались понад 300 тисяч людей, з 2014 року на території, підконтрольній Україні, проживало понад 650 тисяч осіб.

Теми: Луганська областьвійна
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