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Из-за чрезвычайной плотности огня РФ в Луганской области невозможно сосчитать убитых

Валентина РоманенкоВторник, 19 июля 2022, 15:07
Гайдай по видеосвязи на брифинге

Число погибших в Луганской области невозможно назвать из-за высокой плотности обстрелов.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 19 июля

Прямая речь: "Сейчас трудно сосчитать, сколько людей остается на оккупированной Луганщине. Все потому, что мы не знаем, сколько людей погибло. Из-за высокой плотности обстрелов люди не могли забрать и похоронить родных.

Были случаи, когда граждане пытались унести погибших, но сами погибали под обстрелами. Такой плотности огня не было нигде по Украине, как в Луганской области".

Детали: По подсчетам ОВА, с 24 февраля из области эвакуировались более 300 тысяч человек, с 2014 года на территории, подконтрольной Украине, проживало более 650 тысяч человек.

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Темы: Луганская областьвойна
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