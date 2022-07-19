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У Британії зафіксували найвищу в історії спостережень температуру

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 15:26

Температура досягла 39,1 градуса за Цельсієм у Чарлвуді, графство Суррей, що є новим рекордом за всю історію спостережень у Великій Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Чарлвуд — село в районі Моул-Веллі графства Суррей, неподалік від аеропорту Гатвік.

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Попередній рекорд становив 38,7 градуса, встановлений у 2019 році в Кембриджському ботанічному саду.

У вівторок очікується температура до 41 градуса, при цьому більша частина Англії все ще перебуває під дією найвищого рівня погодного попередження.

Вночі також був побитий рекорд нічних температур, коли в Кенлі в Сурреї стовпчик термометра досяг 25,8.

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Рекордів в Англії чекали вже у понеділок, але прогноз не справдився. У графстві Саффолк зареєстрували 38,1°C - майже стільки ж, як рекордні 38,7°C влітку 2019 року. Уельс побив власний температурний рекорд з 37,1°C.

Як повідомлялося, 18 липня аеропорт Лондона призупиняв роботу через спричинений спекою дефект злітної смуги.

Ірландія у понеділок зафіксувала рекордно високу температуру для липня і другу найвищу за всю історію спостережень.

Теми: Велика Британіяпогода
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