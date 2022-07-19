В Британии зафиксировали самую высокую в истории наблюдений температуру

Температура достигла 39,1 градуса по Цельсию в Чарлвуде, графство Суррей, являющееся новым рекордом за всю историю наблюдений в Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Чарлвуд – село в районе Моул-Велли графства Суррей, неподалеку от аэропорта Гатвик.

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Предыдущий рекорд составил 38,7 градуса, установленный в 2019 году в Кембриджском ботаническом саду.

Во вторник ожидается температура до 41 градуса, при этом большая часть Англии все еще находится под действием высокого уровня погодного предупреждения.

Ночью также был побит рекорд ночных температур, когда у Кенли в Суррее столбик термометра достиг 25,8.

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Рекордов в Англии ждали уже в понедельник, но прогноз не сбылся. В графстве Саффолк зарегистрировали 38,1°C – почти столько же, как рекордные 38,7°C летом 2019 года. Уэльс побил свой температурный рекорд с 37,1°C.

Как сообщалось, 18 июля аэропорт Лондона приостанавливал работу из-за вызванного жарой дефекта взлетной полосы.

Ирландия в понедельник зафиксировала рекордно высокую температуру для июля и вторую самую высокую за всю историю наблюдений.