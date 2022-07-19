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4 практичні поради українцям, що повертаються додому з прихистку у державах ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 16:21

Країни ЄС досі не узгодили між собою правила для українців, які через війну виїхали за кордон і отримали тимчасовий захист в одній з країн, у зв’язку з чим можливо отримати проблеми під час мандрівок між країнами блоку або у разі короткострокового повернення в Україну.

"Європейська правда" та "Європа без бар’єрів" підготували практичні рекомендації для українців, які повертаються додому, про те, як зменшити ризик неприємностей на кордоні.

По-перше, з документами про статус тимчасового захисту іншою мовою, ніж англійська, краще не їхати через кордон Угорщини. Саме звідти лунає найбільше скарг на те, що прикордонники відмовляють у в’їзді за "потенційно проблемними" документами і кажуть що їхня власниця є просто туристкою.

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Якщо ви зіткнулися з відмовою, спробуйте поїхати через словацький або польський кордон. 

По-друге, українцям, які отримали прихисток у прикордонних державах Шенгену (Угорщина, Словаччина, Польща), краще перетинати саме їхній кордон. Так, польський номер PESEL не має жодного значення для інших прикордонників, крім поляків.

По-третє, під час повернення в Україну варто оминати Болгарію, якщо у вас немає діючих та "безпроблемних" біометричних паспортів. Це важливо для тих, хто жив ці місяці у Греції, Туреччині або Північній Македонії та їде додому "землею". Болгарія - чи не єдина країна ЄС, яка досі вимагає від українців повний пакет документів для в'їзду і навіть для транзиту: біометричний паспорт або паспорт з візою, або посвідчення про повернення додому, яке консульства зараз майже не видають. 

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Порада номер чотири: якщо ви виїхали з Польщі і повертаєтеся туди ж, підготуйтесь до запитань на кордоні. Найкраще мати документи, які підтверджують мету тимчасової поїздки в Україну. 

Головна порада: на в’їзді до Польщі ви маєте щоразу повинні повідомляти польському прикордоннику про мету своєї подорожі: необхідність отримання захисту у зв’язку з воєнними діями в Україні. Навіть якщо ви вже отримали цей захист раніше, підкреслюйте, що їдете саме через війну. Це обмежує прикордонників у переліку вимог до подорожуючих.

Ще один лайфхак: останні зміни до польського законодавства також дозволяють відновити статус PESEL UKR, навіть якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. Причина повернення має бути обґрунтована – це активні бойові дії за місцем проживання особи.

Якщо ви отримали таку відмову і впевнені, що вона необґрунтована – спробуйте перетнути кордон через інший пункт, підготувавши додатково усі документи. Часом це спрацьовує і людей пропускають взагалі без запитань.

Детальніше на цю тему - у статті Складнощі єврозахисту: які проблеми чекають на українок, що рятуються від війни у ЄС.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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