4 практических совета украинцам, которые возвращаются домой из убежища в государствах ЕС

Страны ЕС до сих пор не согласовали между собой правила для украинцев, которые из-за войны выехали за границу и получили временную защиту в одной из стран, в связи с чем можно получить проблемы во время путешествий между странами блока или в случае краткосрочного возвращения в Украину.

"Европейская правда" и "Европа без барьеров" подготовили практические рекомендации для возвращающихся домой украинцев о том, как уменьшить риск неприятностей на границе.

Совет первый: с документами о статусе временной защиты не на английском языке лучше не ехать через границу Венгрии. Именно оттуда звучит больше жалоб на то, что пограничники отказывают во въезде по "потенциально проблемным" документам и говорят, что их владелица является просто туристкой.

Если вы столкнулись с отказом, попробуйте поехать через словацкую или польскую границу.

Совет второй: украинцам, получившим убежище в приграничных государствах Шенгена (Венгрия, Словакия, Польша), лучше пересекать именно их границу. Так, польский номер PESEL не имеет никакого значения для других пограничников, кроме поляков.

Совет третий: при возвращении в Украину следует обходить Болгарию, если у вас нет действующих и "беспроблемных" биометрических паспортов. Это важно для тех, кто жил эти месяцы в Греции, Турции или Северной Македонии и едет домой "по земле". Болгария – едва ли не единственная страна ЕС, которая до сих пор требует от украинцев полный пакет документов для въезда и даже для транзита: биометрический паспорт или паспорт с визой, или удостоверение о возвращении домой, которое консульства сейчас почти не выдают.

Совет номер четыре: если вы выехали из Польши и возвращаетесь туда же, подготовьтесь к вопросам на границе. Лучше иметь документы, подтверждающие цель временной поездки в Украину.

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Главный совет: на въезде в Польшу вы должны каждый раз сообщать польскому пограничнику о целях своего путешествия: необходимость получения защиты в связи с военными действиями в Украине. Даже если вы уже получили эту защиту раньше, подчеркивайте, что едете именно из-за войны. Это ограничивает пограничников в списке требований к путешественникам.

Еще один лайфхак: последние изменения в польское законодательство также позволяют восстановить статус PESEL UKR, даже если человек вернется в Польшу после выезда в Украину дольше, чем на 30 дней. Причина возвращения должна быть обоснована – это активные боевые действия по месту жительства.

Если вы получили отказ и уверены, что он необоснован – попробуйте пересечь границу через другой пункт, подготовив дополнительно все документы. Иногда это срабатывает и людей пропускают вообще без вопросов.

Детальнее на эту тему - в статье Сложности еврозащиты: какие проблемы ждут украинок, спасающихся от войны в ЕС.