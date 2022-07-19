"Литовські залізниці" почали перевезення нафтопродуктів для України в обхід Білорусі

Вантажна компанія LTG Cargo, що входить до групи "Литовських залізниць" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), розпочала перевезення вироблених підприємством Orlen Lietuva (у структурі польського нафтоконцерну Orlen) нафтопродуктів для України в обхід Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Як повідомила LTG, компанія планує перевозити такі вантажі двічі-тричі на тиждень, до кінця літа довести їх щомісячні обсяги до 30 тис. тонн.

LTG Cargo перевозить нафтопродукти між терміналами Моцкава (Литва) та Тракішки (Польща). Подальший маршрут пролягає Польщею до пункту пропуску Ягодин на кордоні з Україною, транспортування здійснюють польські перевізники та "Укрзалізниця".



За останні тижні цим маршрутом до України вирушили 12 потягів із більш ніж 12 тис. тонн нафтопродуктів.



"Вантаж переводитимуть із вузької колії на широку лише один раз - на території України, тому маршрут може бути ефективним", - сказала керівник LTG Cargo Егле Шіме, слова якої наведені в повідомленні.



Надалі LTG Cargo планує розширювати географію перевезення нафтопродуктів та здійснювати їхнє транспортування з Клайпедського порту.

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