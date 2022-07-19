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"Литовские железные дороги" начали перевозку нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси

Вторник, 19 июля 2022, 17:14
Литовские железные дороги начали перевозку нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси
скриншот

Грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), приступила к перевозке производимых предприятием Orlen Lietuva (в структуре польского нефтеконцерна Orlen) нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщила LTG, компания планирует перевозить такие грузы два-три раза в неделю, до конца лета довести их ежемесячные объемы до 30 тыс. тонн.

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LTG Cargo перевозит нефтепродукты между терминалами Моцкава (Литва) и Тракишки (Польша). Дальнейший маршрут проходит Польшей к пункту пропуска Ягодин на границе с Украиной, транспортировку осуществляют польские перевозчики и "Укрзализныця".

Темы: Украинажелезная дорогаЛитваБеларусь
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