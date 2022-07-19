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На посаду Джонсона уже претендують Сунак, Мордонт і Трасс

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 17:43

За результатами четвертого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у вівторок, участь у виборах братимуть троє кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, один голос не було зараховано. За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

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  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (92, було 82);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак (118, було 115);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс (86, було 71).

Натомість колишня міністерка із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів – 59 (було 58) – і вибуває з перегонів.

У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

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Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британіявибори
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