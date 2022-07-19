Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На посаду Джонсона уже претендують Сунак, Мордонт і Трасс

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 17:43

За результатами четвертого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у вівторок, участь у виборах братимуть троє кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, один голос не було зараховано. За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (92, було 82);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак (118, було 115);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс (86, було 71).

Натомість колишня міністерка із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів – 59 (було 58) – і вибуває з перегонів.

У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британіявибори
Головне сьогодні

Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову – WSJ

Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"

В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині – зведення Генштабу

Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія

Є дві кандидатури на посаду генпрокурора – джерела 

Усі новини...
Борис Джонсон
Стали відомі імена чотирьох претендентів на посаду Джонсона
Трасс єдина з претендентів на посаду Джонсона зустрілася б із Путіним на G20
Джонсон політав на винищувачі і порівняв політ з керівництвом партією
Останні новини
03:19
Росіяни знову вдарили по Одеській області, без постраждалих
02:44
Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва заради переговорів
02:00
Одещина: В Рені вибухнув бензовоз, є загиблий
01:36
Сумщина: Майже 80 "прильотів" по різних громадах
00:55
ЗСУ повністю знищили групу "вагнерівців"
00:20
Путін: Росія не заважатиме вивозити українське зерно в обмін на зняття продовольчих санкцій
23:53
Китай повторив мантру Кремля, що США винні у "кризі" в Україні
23:34
Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім
23:27
Домовленості щодо "зернового коридору" на просунутій стадії, але можуть зірватись – Кулеба
23:20
США передуть Україні додаткові HIMARS – Білий дім
Усі новини...