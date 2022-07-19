На посаду Джонсона уже претендують Сунак, Мордонт і Трасс

За результатами четвертого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у вівторок, участь у виборах братимуть троє кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, один голос не було зараховано. За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (92, було 82);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (118, було 115);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (86, було 71).

Натомість колишня міністерка із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів – 59 (було 58) – і вибуває з перегонів.

У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

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