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На должность Джонсона уже претендуют Сунак, Мордонт и Трасс

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 17:43

По результатам состоявшегося во вторник четвертого тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании участие в выборах будут принимать трое кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, один голос не был засчитан. По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

  • младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (92, было 82);
  • бывший министр финансов Риши Сунак (118, было 115);
  • министр иностранных дел Лиз Трасс (86, было 71).

В то же время бывшая министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох набрала наименьшее количество голосов – 59 (было 58) – и выбывает из гонки.

В среду состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут избраны два финалиста.

В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

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Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританиявиборы
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