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У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку

Валентина РоманенкоВівторок, 19 липня 2022, 17:59
ілюстративне фото російських "Градів"

Російські війська обстріляли 19 липня Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Ворог двічі за день обстріляв нашу область. Знову ударив по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило".

Деталі: За даними Резніченка, у Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Н ащастя, постраждалих немає.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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