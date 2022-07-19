Російські війська обстріляли 19 липня Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Ворог двічі за день обстріляв нашу область. Знову ударив по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило".

Деталі: За даними Резніченка, у Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Н ащастя, постраждалих немає.