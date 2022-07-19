В Никополе российская армия ударила из "Градов" по базе отдыха
Вторник, 19 июля 2022, 17:59
Российские войска 19 июля обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: "Враг дважды в день обстрелял нашу область. Снова ударил по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.
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В Никополе российская армия попала из "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело".
Детали: По данным Резниченко, в Зеленодольском обществе обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. К счастью, пострадавших нет.