В Никополе российская армия ударила из "Градов" по базе отдыха

Российские войска 19 июля обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Враг дважды в день обстрелял нашу область. Снова ударил по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.

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В Никополе российская армия попала из "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело".

Детали: По данным Резниченко, в Зеленодольском обществе обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. К счастью, пострадавших нет.