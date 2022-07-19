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РФ збирається в четвер відновити роботу "Північного потоку-1" – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 19:00

В РФ кажуть, що потоки російського газу через газопровід "Північний потік-1" відновляться вчасно в четвер після завершення планового технічного обслуговування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Reuters два джерела, знайомі з експортними планами.

Газопровід, на який припадає більше третини експорту російського природного газу до Європейського Союзу, 11 липня був зупинений на десять днів для щорічного ремонту.

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Раніше у вівторок Bloomberg з посиланням на єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Гана повідомило, що Європейська комісія не очікує відновлення роботи трубопроводу після ремонту.

Джерела, які побажали залишитися анонімними через делікатність питання, повідомили Reuters, що очікується, що трубопровід відновить роботу вчасно, але з меншою пропускною здатністю приблизно 160 мільйонів кубічних метрів на день.

 "Вони (Газпром) повернуться до рівнів, які були до 11 липня", — повідомило одне з джерел про обсяги газу, які очікуються через "Північний потік-1" з четверга.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні ЗМІ повідомили, що "Газпром" оголосив форсмажор щодо постачання газу в Європу щонайменше одному великому споживачеві.

Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт. 

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Теми: РосіяГазпромгазЄС
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