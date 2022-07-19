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РФ собирается в четверг возобновить работу "Северного потока-1" – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 19:00

В РФ говорят, что потоки российского газа через газопровод "Северный поток-1" возобновятся вовремя в четверг после завершения планового технического обслуживания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Reuters два источника, знакомых с экспортными планами.

Газопровод, на который приходится более трети экспорта российского природного газа в Европейский Союз, 11 июля был остановлен на десять дней для ежегодного ремонта.

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Ранее во вторник Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Гана сообщило, что Европейская комиссия не ожидает возобновления работы трубопровода после ремонта.

Источники, пожелавшие остаться анонимными из-за щекотливости вопроса, сообщили Reuters, что ожидается, что трубопровод возобновит работу вовремя, но с меньшей пропускной способностью примерно 160 миллионов кубических метров в день.

 "Они (Газпром) вернутся к уровням, которые были до 11 июля", - сообщил один из источников об объемах газа, ожидаемых через "Северный поток-1" с четверга.

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На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

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Темы: РосcияГазпромгазЕС
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