Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ собирается в четверг возобновить работу "Северного потока-1" – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 19:00

В РФ говорят, что потоки российского газа через газопровод "Северный поток-1" возобновятся вовремя в четверг после завершения планового технического обслуживания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Reuters два источника, знакомых с экспортными планами.

Газопровод, на который приходится более трети экспорта российского природного газа в Европейский Союз, 11 июля был остановлен на десять дней для ежегодного ремонта.

Ранее во вторник Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Гана сообщило, что Европейская комиссия не ожидает возобновления работы трубопровода после ремонта.

Источники, пожелавшие остаться анонимными из-за щекотливости вопроса, сообщили Reuters, что ожидается, что трубопровод возобновит работу вовремя, но с меньшей пропускной способностью примерно 160 миллионов кубических метров в день.

 "Они (Газпром) вернутся к уровням, которые были до 11 июля", - сообщил один из источников об объемах газа, ожидаемых через "Северный поток-1" с четверга.

На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Самая большая уступка Путину: как Германия и Канада не устояли перед шантажом РФ

Темы: РосcияГазпромгазЕС
Главное сегодня

Украина сталкивается с трудностями при доставке западного оружия на передовую – WSJ

Вредит репутации: Тищенко больше не глава закарпатской "Слуги народа"

В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

ВСУ нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области – сводка Генштаба

Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Все новости...
Росcия
Президент Латвии поддерживает лишение гражданства за поддержку войны РФ против Украины
РФ приговорила крымского татарина к 17 годам заключения за встречу, на которой его не было
Оккупанты лишили украинцев права собственности на недвижимость в Мариуполе – советник мэра
Последние новости
04:11
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российские гаубицы и "Град"
03:19
Россияне снова ударили по Одесской области, без пострадавших
02:44
Путин заявил, что россияне отошли от Киева ради переговоров
02:00
Одесская область: В Рени взорвался бензовоз, есть погибший
01:36
Сумская область: Почти 80 "прилетов" по разным громадам
00:55
ВСУ полностью уничтожили группу "вагнеровцев"
00:20
Путин: Россия не будет мешать вывозить украинское зерно в обмен на снятие продовольственных санкций
23:53
Китай повторил мантру Кремля, что США виноваты в "кризисе" в Украине
23:34
Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко – Белый дом
23:27
Договоренности по "зерновому коридору" на продвинутой стадии, но могут сорваться – Кулеба
Все новости...