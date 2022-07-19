РФ собирается в четверг возобновить работу "Северного потока-1" – СМИ

В РФ говорят, что потоки российского газа через газопровод "Северный поток-1" возобновятся вовремя в четверг после завершения планового технического обслуживания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Reuters два источника, знакомых с экспортными планами.

Газопровод, на который приходится более трети экспорта российского природного газа в Европейский Союз, 11 июля был остановлен на десять дней для ежегодного ремонта.

Ранее во вторник Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Гана сообщило, что Европейская комиссия не ожидает возобновления работы трубопровода после ремонта.

Источники, пожелавшие остаться анонимными из-за щекотливости вопроса, сообщили Reuters, что ожидается, что трубопровод возобновит работу вовремя, но с меньшей пропускной способностью примерно 160 миллионов кубических метров в день.

"Они (Газпром) вернутся к уровням, которые были до 11 июля", - сообщил один из источников об объемах газа, ожидаемых через "Северный поток-1" с четверга.

На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

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