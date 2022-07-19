Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ засудила кримського татарина до 17 років ув'язнення за зустріч, на якій його не було

Мазуренко Альона Вівторок, 19 липня 2022, 19:29
Азамат Еюпов Фото: "Кримська солідарність"

У Росії посадили 59-річного кримського татарина Азамата Еюпова на 17 років через зустріч мусульман, де його навіть не було.

Джерело: "Ґрати"

Деталі: Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Еюпова до 17 років ув'язнення за приналежність до Хізб-ут-Тахрір.

Слідство РФ вважає, що у 2017 році Еюпов проводив заняття для осередку партії у Білогірську (АР Крим). Однак це стверджують лише засекречені свідки ФСБ.

Усі, хто брав участь у зустрічі мусульман, кажуть, що Еюпова там не було, а експерти не виявили його голосу на записі прослуховування.

Більше того, захист знайшов того, хто справді модерував зустріч мусульман у 2017 році — він врятувався разом із усією родиною у Києві, після того, як його дітей катували струмом та били оперативники ФСБ.

Адвокати вважають, що насправді спецслужби РФ переслідують Еюпова через його участь у протесті кримських татар проти репресій на Червоній площі 10 липня 2019 року.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: кримські татариРосіяокупація
Головне сьогодні

Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім

Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову – WSJ

Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"

В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині – зведення Генштабу

Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія

Усі новини...
кримські татари
Росія засудила трьох кримських татар до 19 та 13 років ув'язнення
Здолаємо ворога та повернемо український та кримськотатарський прапори до Криму
У Новоолексіївці окупанти викрали кримського татарина з дружиною, можуть катувати їх
Останні новини
05:01
ЗМІ: ЄС запропонує скоротити споживання газу на 15% через газовий шантаж Росії
04:11
ОК "Південь": Українські військові знищили російські гаубиці та "Град"
03:19
оновленоРосіяни знову вдарили по Одеській області, без постраждалих
02:44
Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва заради переговорів
02:00
Одещина: В Рені вибухнув бензовоз, є загиблий
01:36
Сумщина: Майже 80 "прильотів" по різних громадах
00:55
ЗСУ повністю знищили групу "вагнерівців"
00:20
Путін: Росія не заважатиме вивозити українське зерно в обмін на зняття продовольчих санкцій
23:53
Китай повторив мантру Кремля, що США винні у "кризі" в Україні
23:34
Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім
Усі новини...