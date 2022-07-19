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РФ засудила кримського татарина до 17 років ув'язнення за зустріч, на якій його не було

Альона Мазуренко Вівторок, 19 липня 2022, 19:29
РФ засудила кримського татарина до 17 років ув'язнення за зустріч, на якій його не було
Азамат Еюпов Фото: "Кримська солідарність"

У Росії посадили 59-річного кримського татарина Азамата Еюпова на 17 років через зустріч мусульман, де його навіть не було.

Джерело: "Ґрати"

Деталі: Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Еюпова до 17 років ув'язнення за приналежність до Хізб-ут-Тахрір.

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Слідство РФ вважає, що у 2017 році Еюпов проводив заняття для осередку партії у Білогірську (АР Крим). Однак це стверджують лише засекречені свідки ФСБ.

Усі, хто брав участь у зустрічі мусульман, кажуть, що Еюпова там не було, а експерти не виявили його голосу на записі прослуховування.

Більше того, захист знайшов того, хто справді модерував зустріч мусульман у 2017 році — він врятувався разом із усією родиною у Києві, після того, як його дітей катували струмом та били оперативники ФСБ.

ВІДЕО ДНЯ

Адвокати вважають, що насправді спецслужби РФ переслідують Еюпова через його участь у протесті кримських татар проти репресій на Червоній площі 10 липня 2019 року.

Теми: кримські татариРосіяокупація
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