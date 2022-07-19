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РФ приговорила крымского татарина к 17 годам заключения за встречу, на которой его не было

Мазуренко Алена Вторник, 19 июля 2022, 19:29
Азамат Эюпов Фото: "Крымская солидарность"

В России посадили 59-летнего крымского татарина Азамата Эюпова на 17 лет из-за встречи мусульман, на которой его даже не было.

Источник: "Ґрати"

Детали: Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Эюпова к 17 годам заключения за принадлежность к Хизб ут-Тахрир.

Следствие РФ считает, что в 2017 году Эюпов проводил занятия для ячейки партии в Белогорске (АР Крым).

Однако это утверждают только засекреченные свидетели ФСБ.

Все, кто участвовал во встрече мусульман, говорят, что Эюпова там вовсе не было, а эксперты не обнаружили его голос на записи прослушки.

Более того, защита нашла того, кто действительно модерировал встречу мусульман в 2017 году — он спасся вместе со всей семьей в Киеве, после того, как его детей пытали током и избивали оперативники ФСБ.

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Адвокаты считают, что, на самом деле, спецслужбы РФ преследуют Эюпова из-за его участия в протесте крымских татар против репрессий на Красной площади 10 июля 2019 года.

Темы: крымские татарыРосcияоккупация
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