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Українські бійці збили російський безпілотник над Дніпропетровщиною

Євген КізіловВівторок, 19 липня 2022, 19:30
Орлан-10, фото: pixabay.com

Українські військові збили російський безпілотник Орлан-10 в небі над Дніпропетровською областю.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Деталі: БПЛА у момент збиття пролітав над Криворізьким районом.

За словами Резніченка, протягом дня ворог двічі обстріляв область. Знову ударив по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило. 

У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Також ніхто не постраждав.

Теми: безпілотниквійнаДніпропетровська область
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