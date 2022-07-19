Українські бійці збили російський безпілотник над Дніпропетровщиною

Українські військові збили російський безпілотник Орлан-10 в небі над Дніпропетровською областю.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Деталі: БПЛА у момент збиття пролітав над Криворізьким районом.

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За словами Резніченка, протягом дня ворог двічі обстріляв область. Знову ударив по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило.

У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Також ніхто не постраждав.