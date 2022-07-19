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Украинские бойцы сбили российский беспилотник над Днепропетровщиной

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 19:30
Украинские бойцы сбили российский беспилотник над Днепропетровщиной
Орлан-10, фото: pixabay.com

Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Днепропетровской областью.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Детали: БПЛА в этот момент пролетал над Криворожским районом.

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По словам Резниченко, в течение дня враг дважды обстрелял область. Снова ударил по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.

В Никополе российская армия попала из "Градов" по ​​базе отдыха. К счастью, людей не задело.

В Зеленодольской громаде обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. Также никто не пострадал.

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Темы: беспилотникивойнаДнепропетровская область
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