Украинские бойцы сбили российский беспилотник над Днепропетровщиной

Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Днепропетровской областью.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Детали: БПЛА в этот момент пролетал над Криворожским районом.

По словам Резниченко, в течение дня враг дважды обстрелял область. Снова ударил по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.

В Никополе российская армия попала из "Градов" по ​​базе отдыха. К счастью, людей не задело.

В Зеленодольской громаде обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. Также никто не пострадал.