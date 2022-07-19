Украинские бойцы сбили российский беспилотник над Днепропетровщиной
Вторник, 19 июля 2022, 19:30
Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Днепропетровской областью.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Детали: БПЛА в этот момент пролетал над Криворожским районом.
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По словам Резниченко, в течение дня враг дважды обстрелял область. Снова ударил по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.
В Никополе российская армия попала из "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело.
В Зеленодольской громаде обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. Также никто не пострадал.
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