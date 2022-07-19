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Президент Латвії підтримує позбавлення громадянства за підтримку війни РФ проти України

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 19:35

Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ініціативу позбавлення громадянства тих жителів, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Левітс заявив в інтерв’ю телеканалу RTVI.

"Я думаю, що ті росіяни, хто живуть у Латвії, повинні зайняти певну позицію. І більшість із них так і зробили, тому що в такій ситуації ніякого ефекту нейтральності бути не може. Якщо він нейтральний, отже, він не зрозумів суті справи", – вважає Левітс.

"І серед латвійських росіян є частина, яка посідає явно проукраїнські позиції, і є ще ті, хто ще не зрозумів, що відбувається, і поступово рухаються в потрібному напрямку. І є ще одна частина – та меншість, яка підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії. Тому що демократичний спектр ґрунтується на уявленнях про справедливість. І підтримати вочевидь несправедливу ідею означає, що ти не демократ", – додав він.

Президент Латвії висловив упевненість, що з часом у країні збільшується кількість тих росіян, які підтримують Україну, оскільки вони починають розуміти, що насправді відбуваються.

"Демократія захищається, і ті, хто становить для неї загрозу, або ті, чиї погляди явно суперечать принципам демократії – я б сказав, треба дивитися на тих, хто висловлює такі погляди, які перебувають поза цим демократичним спектром, і це теж досить агресивно", – підсумував Левітс.

У квітні Сейм Латвії підтримав запропоновані міністерством юстиції поправки до закону про громадянство, які забезпечують правову основу позбавлення осіб, які підтримують воєнні злочини, громадянства Латвії.

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Поправки передбачають, що громадянство можуть відібрати у громадян, які вже мають два чи більше громадянств, а ті прихильники воєнних злочинів, які мають лише громадянство Латвії, залишаться громадянами.

Наразі документ перебуває на розгляді в латвійському Сеймі.

Теми: ЛатвіяУкраїнавійнаРосія
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