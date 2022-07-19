Президент Латвії підтримує позбавлення громадянства за підтримку війни РФ проти України

Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ініціативу позбавлення громадянства тих жителів, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Левітс заявив в інтерв’ю телеканалу RTVI.

"Я думаю, що ті росіяни, хто живуть у Латвії, повинні зайняти певну позицію. І більшість із них так і зробили, тому що в такій ситуації ніякого ефекту нейтральності бути не може. Якщо він нейтральний, отже, він не зрозумів суті справи", – вважає Левітс.

"І серед латвійських росіян є частина, яка посідає явно проукраїнські позиції, і є ще ті, хто ще не зрозумів, що відбувається, і поступово рухаються в потрібному напрямку. І є ще одна частина – та меншість, яка підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії. Тому що демократичний спектр ґрунтується на уявленнях про справедливість. І підтримати вочевидь несправедливу ідею означає, що ти не демократ", – додав він.

Президент Латвії висловив упевненість, що з часом у країні збільшується кількість тих росіян, які підтримують Україну, оскільки вони починають розуміти, що насправді відбуваються.

"Демократія захищається, і ті, хто становить для неї загрозу, або ті, чиї погляди явно суперечать принципам демократії – я б сказав, треба дивитися на тих, хто висловлює такі погляди, які перебувають поза цим демократичним спектром, і це теж досить агресивно", – підсумував Левітс.

У квітні Сейм Латвії підтримав запропоновані міністерством юстиції поправки до закону про громадянство, які забезпечують правову основу позбавлення осіб, які підтримують воєнні злочини, громадянства Латвії.

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Поправки передбачають, що громадянство можуть відібрати у громадян, які вже мають два чи більше громадянств, а ті прихильники воєнних злочинів, які мають лише громадянство Латвії, залишаться громадянами.

Наразі документ перебуває на розгляді в латвійському Сеймі.