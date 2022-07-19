Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Латвії підтримує позбавлення громадянства за підтримку війни РФ проти України

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 19:35

Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ініціативу позбавлення громадянства тих жителів, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Левітс заявив в інтерв’ю телеканалу RTVI.

"Я думаю, що ті росіяни, хто живуть у Латвії, повинні зайняти певну позицію. І більшість із них так і зробили, тому що в такій ситуації ніякого ефекту нейтральності бути не може. Якщо він нейтральний, отже, він не зрозумів суті справи", – вважає Левітс.

Реклама:

"І серед латвійських росіян є частина, яка посідає явно проукраїнські позиції, і є ще ті, хто ще не зрозумів, що відбувається, і поступово рухаються в потрібному напрямку. І є ще одна частина – та меншість, яка підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії. Тому що демократичний спектр ґрунтується на уявленнях про справедливість. І підтримати вочевидь несправедливу ідею означає, що ти не демократ", – додав він.

Президент Латвії висловив упевненість, що з часом у країні збільшується кількість тих росіян, які підтримують Україну, оскільки вони починають розуміти, що насправді відбуваються.

"Демократія захищається, і ті, хто становить для неї загрозу, або ті, чиї погляди явно суперечать принципам демократії – я б сказав, треба дивитися на тих, хто висловлює такі погляди, які перебувають поза цим демократичним спектром, і це теж досить агресивно", – підсумував Левітс.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні Сейм Латвії підтримав запропоновані міністерством юстиції поправки до закону про громадянство, які забезпечують правову основу позбавлення осіб, які підтримують воєнні злочини, громадянства Латвії.

Поправки передбачають, що громадянство можуть відібрати у громадян, які вже мають два чи більше громадянств, а ті прихильники воєнних злочинів, які мають лише громадянство Латвії, залишаться громадянами.

Наразі документ перебуває на розгляді в латвійському Сеймі.

Теми: ЛатвіяУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Латвія
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: