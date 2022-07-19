Президент Латвии поддерживает лишение гражданства за поддержку войны РФ против Украины

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал инициативу лишения гражданства тех жителей, которые поддерживают полномасштабное вторжение России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Левитс заявил в интервью телеканалу RTVI.

"Я думаю, что те россияне, кто живут в Латвии, должны занять определенную позицию. И большинство из них так и сделали, потому что в такой ситуации никакого эффекта нейтральности быть не может. Если он нейтрален, значит, он не понял сути дела" , – считает Левитс.

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"И среди латвийских россиян есть часть, которая занимает явно проукраинские позиции, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно двигаются в нужном направлении. И есть еще одна часть – меньшинство, поддерживающее российскую позицию. И это означает, что они находятся вне спектра демократии. Потому что демократический спектр основывается на представлениях о справедливости. И поддержать явно несправедливую идею означает, что ты не демократ", – добавил он.

Президент Латвии выразил уверенность, что со временем в стране увеличивается количество россиян, которые поддерживают Украину, поскольку они начинают понимать, что на самом деле происходят.

"Демократия защищается, и те, кто представляет для нее угрозу, или те, чьи взгляды явно противоречат принципам демократии – я бы сказал, надо смотреть на тех, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже достаточно агрессивно", – подытожил Левитс.

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В апреле Сейм Латвии поддержал предложенные министерством юстиции поправки к закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу лишения лиц, поддерживающих военные преступления, гражданства Латвии.

Поправки предполагают, что гражданство могут отобрать у граждан, уже имеющих два или более гражданств, а сторонники военных преступлений, которые имеют только гражданство Латвии, останутся гражданами.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в латвийском Сейме.