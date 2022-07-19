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Президент Латвии поддерживает лишение гражданства за поддержку войны РФ против Украины

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 19:35

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал инициативу лишения гражданства тех жителей, которые поддерживают полномасштабное вторжение России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Левитс заявил в интервью телеканалу RTVI.

"Я думаю, что те россияне, кто живут в Латвии, должны занять определенную позицию. И большинство из них так и сделали, потому что в такой ситуации никакого эффекта нейтральности быть не может. Если он нейтрален, значит, он не понял сути дела" , – считает Левитс.

"И среди латвийских россиян есть часть, которая занимает явно проукраинские позиции, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно двигаются в нужном направлении. И есть еще одна часть – меньшинство, поддерживающее российскую позицию. И это означает, что они находятся вне спектра демократии. Потому что демократический спектр основывается на представлениях о справедливости. И поддержать явно несправедливую идею означает, что ты не демократ", – добавил он.

Президент Латвии выразил уверенность, что со временем в стране увеличивается количество россиян, которые поддерживают Украину, поскольку они начинают понимать, что на самом деле происходят.

"Демократия защищается, и те, кто представляет для нее угрозу, или те, чьи взгляды явно противоречат принципам демократии – я бы сказал, надо смотреть на тех, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже достаточно агрессивно", – подытожил Левитс.

В апреле Сейм Латвии поддержал предложенные министерством юстиции поправки к закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу лишения лиц, поддерживающих военные преступления, гражданства Латвии.

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Поправки предполагают, что гражданство могут отобрать у граждан, уже имеющих два или более гражданств, а сторонники военных преступлений, которые имеют только гражданство Латвии, останутся гражданами.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в латвийском Сейме.

Темы: ЛатвияУкраинавойнаРосcия
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