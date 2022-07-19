Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Латвии поддерживает лишение гражданства за поддержку войны РФ против Украины

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 19:35

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал инициативу лишения гражданства тех жителей, которые поддерживают полномасштабное вторжение России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Левитс заявил в интервью телеканалу RTVI.

"Я думаю, что те россияне, кто живут в Латвии, должны занять определенную позицию. И большинство из них так и сделали, потому что в такой ситуации никакого эффекта нейтральности быть не может. Если он нейтрален, значит, он не понял сути дела" , – считает Левитс.

Реклама:

"И среди латвийских россиян есть часть, которая занимает явно проукраинские позиции, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно двигаются в нужном направлении. И есть еще одна часть – меньшинство, поддерживающее российскую позицию. И это означает, что они находятся вне спектра демократии. Потому что демократический спектр основывается на представлениях о справедливости. И поддержать явно несправедливую идею означает, что ты не демократ", – добавил он.

Президент Латвии выразил уверенность, что со временем в стране увеличивается количество россиян, которые поддерживают Украину, поскольку они начинают понимать, что на самом деле происходят.

"Демократия защищается, и те, кто представляет для нее угрозу, или те, чьи взгляды явно противоречат принципам демократии – я бы сказал, надо смотреть на тех, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже достаточно агрессивно", – подытожил Левитс.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле Сейм Латвии поддержал предложенные министерством юстиции поправки к закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу лишения лиц, поддерживающих военные преступления, гражданства Латвии.

Поправки предполагают, что гражданство могут отобрать у граждан, уже имеющих два или более гражданств, а сторонники военных преступлений, которые имеют только гражданство Латвии, останутся гражданами.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в латвийском Сейме.

Темы: ЛатвияУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: