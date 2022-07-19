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Група відставних воєначальників допоможе з постачанням захисного спорядження в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 19:55

Група колишніх командувачів зі Сполучених Штатів, Канади та Нідерландів консультуватиме проукраїнську кампанію щодо закупівлі захисного спорядження для українських сил оборони.

Про це йдеться у повідомленні Світового Конгресу Українців (СКУ), пише "Європейська правда".

До групи увійшли колишній командувач збройними силами США в Афганістані Девід Петреус, колишній командувач НАТО Уеслі Кларк, начальник штабу оборони Канади у відставці Рік Хіллієр, а також колишній голова оборони Нідерландів Дік Лодевейк Берлайн.

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Як повідомляє Reuters, група зосередиться на допомозі у забезпеченні сил територіальної оборони України засобами захисту, такими як каски, бронежилети, балістичні окуляри та медичні аптечки.

"Якщо ми допоможемо їм (українським силам оборони) отримати обладнання із Заходу... ми можемо допомогти їм виграти цю війну", - сказав Хіллієр.

Кампанія СКУ наразі зібрала кошти для отримання та доставки засобів захисту на 24 мільйони доларів США, включаючи найбільшу неурядову доставку ізраїльських бинтів, які використовуються для зупинки кровотечі при травмах, і протигазів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Світовий Конгрес Українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції. 

Теми: зброявійнаУкраїна
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