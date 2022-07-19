Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Группа отставных военачальников поможет с поставками защитного снаряжения в Украину

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 19:55

Группа бывших командующих из США, Канады и Нидерландов будет консультировать проукраинскую кампанию по закупке защитного снаряжения для украинских сил обороны.

Об этом говорится в сообщении Всемирного Конгресса украинцев (СКУ), пишет "Европейская правда".

В группу вошли бывший командующий вооруженными силами США в Афганистане Дэвид Петреус, бывший командующий НАТО Уэсли Кларк, начальник штаба обороны Канады в отставке Рик Хиллиер, а также бывший глава обороны Нидерландов Дик Лодевейк Берлайн.

Реклама:

Как сообщает Reuters, группа сосредоточится на помощи в обеспечении сил территориальной обороны Украины средствами защиты, такими как каски, бронежилеты, баллистические очки и медицинские аптечки.

"Если мы поможем им (украинским силам обороны) получить оборудование с Запада... мы можем помочь им выиграть эту войну", - сказал Хиллиер.

Кампания СКУ в настоящее время собрала средства для получения и доставки средств защиты на 24 миллиона долларов США, включая наибольшую неправительственную доставку израильских бинтов, которые используются для остановки кровотечения при травмах и противогазов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Всемирный Конгресс Украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

Темы: оружиевойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
оружие
Байден скоро примет решение о передаче Украине ATACMS - СМИ
Житомирянка нашла на огороде 85 мин, когда копала картошку
Силы обороны уничтожили более 80 вражеских РЭБ с начала полномасштабной войны – полковник Павленко
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: