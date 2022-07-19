Группа отставных военачальников поможет с поставками защитного снаряжения в Украину

Группа бывших командующих из США, Канады и Нидерландов будет консультировать проукраинскую кампанию по закупке защитного снаряжения для украинских сил обороны.

Об этом говорится в сообщении Всемирного Конгресса украинцев (СКУ), пишет "Европейская правда".

В группу вошли бывший командующий вооруженными силами США в Афганистане Дэвид Петреус, бывший командующий НАТО Уэсли Кларк, начальник штаба обороны Канады в отставке Рик Хиллиер, а также бывший глава обороны Нидерландов Дик Лодевейк Берлайн.

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Как сообщает Reuters, группа сосредоточится на помощи в обеспечении сил территориальной обороны Украины средствами защиты, такими как каски, бронежилеты, баллистические очки и медицинские аптечки.

"Если мы поможем им (украинским силам обороны) получить оборудование с Запада... мы можем помочь им выиграть эту войну", - сказал Хиллиер.

Кампания СКУ в настоящее время собрала средства для получения и доставки средств защиты на 24 миллиона долларов США, включая наибольшую неправительственную доставку израильских бинтов, которые используются для остановки кровотечения при травмах и противогазов.

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Напомним, Всемирный Конгресс Украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.