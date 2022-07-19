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У Маріуполі не буде опалювального сезону, окупанти все знищили – мер

Альона Мазуренко Вівторок, 19 липня 2022, 20:14
У Маріуполі не буде опалювального сезону, окупанти все знищили – мер
фото: Маріупольська міськрада

Міський голова окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті не буде опалювального сезону, бо росіяни знищили всю інфраструктуру та не проводять жодної підготовки. 

Джерело: Маріупольська міськрада

Пряма мова: "Окупанти та колабораційна влада не готують Маріуполь до зими.

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Люди залишаються у полоні, адже не мають змоги виїхати на підконтрольну Україні території. А це понад 100 тисяч жителів".

Деталі: За словами Бойченка, через це восени очікується нова хвиля маріупольців, які виїжджатимуть на підконтрольну Україні територію.

Щоб підтримати та допомогти маріупольцям в Україні відкривають нові центри "ЯМаріуполь". 

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Теми: Маріупольопаленняокупаціявійна
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