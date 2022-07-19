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В Мариуполе не будет отопительного сезона, оккупанты все уничтожили – мэр

Алена МазуренкоВторник, 19 июля 2022, 20:14
В Мариуполе не будет отопительного сезона, оккупанты все уничтожили – мэр
фото: Мариупольский горсовет

Мэр оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе не будет отопительного сезона, потому что россияне уничтожили всю инфраструктуру и не проводят никакой подготовки.

Источник: Мариупольский горсовет

Прямая речь: "Оккупанты и коллаборационные власти не готовят Мариуполь к зиме.

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Люди остаются в плену, ведь нет возможности выехать на подконтрольную Украине территории. А это более 100 тысяч человек".

Детали: По словам Бойченко, из-за этого осенью ожидается новая волна мариупольцев, которые будут выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Чтобы помочь мариупольцам, в Украине открывают центры "ЯМариуполь".

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Темы: Мариупольотоплениеоккупациявойна
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