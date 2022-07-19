Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе не будет отопительного сезона, оккупанты все уничтожили – мэр

Мазуренко Алена Вторник, 19 июля 2022, 20:14
фото: Мариупольский горсовет

Мэр оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе не будет отопительного сезона, потому что россияне уничтожили всю инфраструктуру и не проводят никакой подготовки.

Источник: Мариупольский горсовет

Прямая речь: "Оккупанты и коллаборационные власти не готовят Мариуполь к зиме.

Люди остаются в плену, ведь нет возможности выехать на подконтрольную Украине территории. А это более 100 тысяч человек".

Детали: По словам Бойченко, из-за этого осенью ожидается новая волна мариупольцев, которые будут выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Чтобы помочь мариупольцам, в Украине открывают центры "ЯМариуполь".

Темы: Мариупольотоплениеоккупациявойна
Главное сегодня

Если Россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко – Белый дом

Украина сталкивается с трудностями при доставке западного оружия на передовую – WSJ

Вредит репутации: Тищенко больше не глава закарпатской "Слуги народа"

В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

ВСУ нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области – сводка Генштаба

Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты лишили украинцев права собственности на недвижимость в Мариуполе – советник мэра
В фильтрационных центрах Мариуполя удерживают более 10 тысяч человек - мэр
20 самых страшных дней в жизни. История приемной семьи из Мариуполя
Последние новости
05:45
ISW: Путин может угрожать ядерным оружием для остановки украинского контрнаступления
05:01
СМИ: ЕС предложит сократить потребление газа на 15% из-за газового шантажа России
04:11
ОК "Юг": Украинские военные уничтожили российские гаубицы и "Град"
03:19
обновленоРоссияне снова ударили по Одесской области, без пострадавших
02:44
Путин заявил, что россияне отошли от Киева ради переговоров
02:00
Одесская область: В Рени взорвался бензовоз, есть погибший
01:36
Сумская область: Почти 80 "прилетов" по разным громадам
00:55
ВСУ полностью уничтожили группу "вагнеровцев"
00:20
Путин: Россия не будет мешать вывозить украинское зерно в обмен на снятие продовольственных санкций
23:53
Китай повторил мантру Кремля, что США виноваты в "кризисе" в Украине
Все новости...