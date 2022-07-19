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Шість французьких САУ Caesar уже на шляху до України – глава МЗС

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 20:23

Шість самохідних артилерійських установок Caesar, які Франція в червні пообіцяла передати Україні, вже перебувають у дорозі до місця призначення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 20minutes, про це у вівторок заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"На національному рівні Франція повністю бере участь (в допомозі Україні), навіть якщо ми менше за інших наголошуємо на тому, що робимо. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", – заявила вона.

У середині червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести додаткових самохідних артилерійських установок Caesar, флагмана французької артилерії. 

Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar, які можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорну заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.

Теми: ФранціяУкраїназброявійна
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