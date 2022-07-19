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Шесть французских САУ Caesar уже на пути в Украину – глава МИД

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 20:23

Шесть самоходных артиллерийских установок Caesar, котрые Франция в июне пообещала передать Украине, уже находятся в пути к месту назначения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 20minutes, об этом во вторник заявила министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"На национальном уровне Франция полностью участвует (в помощи Украине), даже если мы меньше других подчеркиваем то, что делаем. Мы решили не сообщать обо всем нашем военном вкладе и оставить эту информацию для наших партнеров", - заявила она.

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В середине июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину еще шести дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar, флагмана французской артиллерии.

Франция уже передала Украине 12 САУ Caesar, которые могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 километров со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил, что Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей VAB.

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Темы: ФранцияУкраинаоружиевойна
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