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На Херсонщині збили російський літак

Валентина РоманенкоВівторок, 19 липня 2022, 20:45
ілюстративне фото ПС

В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський  винищувач.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський  винищувач, імовірно Су-35.

Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.

Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався".

Обережно! На відео ненормативна лексика.

Деталі: Крім того, повідомдяється, що за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Теми: війна
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