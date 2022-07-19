На Херсонщині збили російський літак
Вівторок, 19 липня 2022, 20:45
В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.
Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався".
Обережно! На відео ненормативна лексика.
На Херсонщині ЗСУ збили російський винищувач Су-35 pic.twitter.com/Wy9xbfR9jy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 19, 2022ВІДЕО ДНЯ
Деталі: Крім того, повідомдяється, що за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.