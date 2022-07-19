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На Херсонщині збили російський літак

Валентина РоманенкоВівторок, 19 липня 2022, 20:45
На Херсонщині збили російський літак
ілюстративне фото ПС

В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський  винищувач.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський  винищувач, імовірно Су-35.

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Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.

Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався".

Обережно! На відео ненормативна лексика.

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Деталі: Крім того, повідомдяється, що за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Теми: війна
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