В Херсонской области сбит российский самолет
В районе Новой Каховки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский истребитель.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35.
Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины.
Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался".
Осторожно! На видео ненормативная лексика.
На Херсонщині ЗСУ збили російський винищувач Су-35 pic.twitter.com/Wy9xbfR9jy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 19, 2022
Детали: Кроме того, сообщается, что за текущие сутки подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.