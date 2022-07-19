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В Херсонской области сбит российский самолет

Валентина РоманенкоВторник, 19 июля 2022, 20:45
В Херсонской области сбит российский самолет
иллюстративное фото ПС

В районе Новой Каховки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский истребитель.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35.

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Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины.

Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался".

Осторожно! На видео ненормативная лексика.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Кроме того, сообщается, что за текущие сутки подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Темы: война
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