Не лише чай і кава: у потягах почали годувати морозивом

"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі в пасажирських поїздах продаж морозива.

Джерело: УЗ в Telegram

Деталі: Повідомляється, що поки на вибір доступно три позиції. Які саме, "Укрзалізниця" не повідомляє, хоча, судячи з опублікованого фото, дві з них - це "Каштан зі Львова" і "Львівське" виробництва бренду "Лімо".

Зазначається, що на минулому тижні морозиво вже продавали у поїздах №86/85 "Львів-Запоріжжя" та №26/236 — 25/235 "Одеса — Яремче/Чернівці".

За даними "Укрзалізниці", найбільш затребуваним в пасажирів виявилось морозиво "Каштан".

Вартість морозива стартує від 20 гривень, його наявність треба питати у провідника вагону.