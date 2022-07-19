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Не лише чай і кава: у потягах почали годувати морозивом

Євген КізіловВівторок, 19 липня 2022, 20:47
фото Getty Images

"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі в пасажирських поїздах продаж морозива.

Джерело: УЗ в Telegram

Деталі: Повідомляється, що поки на вибір доступно три позиції. Які саме, "Укрзалізниця" не повідомляє, хоча, судячи з опублікованого фото, дві з них - це "Каштан зі Львова" і "Львівське" виробництва бренду "Лімо".

 

Зазначається, що на минулому тижні морозиво вже продавали у поїздах №86/85 "Львів-Запоріжжя" та №26/236 — 25/235 "Одеса — Яремче/Чернівці".

За даними "Укрзалізниці", найбільш затребуваним в пасажирів виявилось морозиво "Каштан".

Вартість морозива стартує від 20 гривень, його наявність треба питати у провідника вагону.

Теми: залізницяУкрзалізницятранспорт
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