Не лише чай і кава: у потягах почали годувати морозивом
Вівторок, 19 липня 2022, 20:47
"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі в пасажирських поїздах продаж морозива.
Джерело: УЗ в Telegram
Деталі: Повідомляється, що поки на вибір доступно три позиції. Які саме, "Укрзалізниця" не повідомляє, хоча, судячи з опублікованого фото, дві з них - це "Каштан зі Львова" і "Львівське" виробництва бренду "Лімо".
Зазначається, що на минулому тижні морозиво вже продавали у поїздах №86/85 "Львів-Запоріжжя" та №26/236 — 25/235 "Одеса — Яремче/Чернівці".
За даними "Укрзалізниці", найбільш затребуваним в пасажирів виявилось морозиво "Каштан".
Вартість морозива стартує від 20 гривень, його наявність треба питати у провідника вагону.