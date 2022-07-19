Не только чай и кофе: в поездах начали кормить мороженым
Вторник, 19 июля 2022, 20:47
"Укрзализныця" запустила в тестовом режиме в пассажирских поездах продажу мороженого.
Источник: УЗ в Telegram
Детали: Сообщается, что пока на выбор доступно три позиции. Какие именно, "Укрзализныця" не сообщает, хотя, судя по опубликованному фото, две из них - это "Каштан из Львова" и "Львовское" производства бренда "Лимо".
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Отмечается, что на прошлой неделе мороженое уже продавали в поездах №86/85 "Львов-Запорожье" и №26/236 - 25/235 "Одесса - Яремче/Черновцы".
По данным "Укрзализныци", наиболее востребованным у пассажиров оказалось мороженое "Каштан".
Стоимость мороженого стартует от 20 гривен, его наличие нужно спрашивать у проводника вагона.
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