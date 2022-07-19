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Не только чай и кофе: в поездах начали кормить мороженым

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 20:47
фото Getty Images

"Укрзализныця" запустила в тестовом режиме в пассажирских поездах продажу мороженого.

Источник: УЗ в Telegram

Детали: Сообщается, что пока на выбор доступно три позиции. Какие именно, "Укрзализныця" не сообщает, хотя, судя по опубликованному фото, две из них - это "Каштан из Львова" и "Львовское" производства бренда "Лимо".

 

Отмечается, что на прошлой неделе мороженое уже продавали в поездах №86/85 "Львов-Запорожье" и №26/236 - 25/235 "Одесса - Яремче/Черновцы".

По данным "Укрзализныци", наиболее востребованным у пассажиров оказалось мороженое "Каштан".

Стоимость мороженого стартует от 20 гривен, его наличие нужно спрашивать у проводника вагона.

Темы: железная дорогаУкрзализныцятранспорт
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