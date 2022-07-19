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Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"

Альона Мазуренко Вівторок, 19 липня 2022, 21:37
Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської Слуги народу
фото: СН

Голова "Слуги народу" достроково припинила повноваження нардепа Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації партії через погану репутацію. 

Джерело: "Слуга народу"

Деталі: Повноваження Тищенка припинили з 19 липня.

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Тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації призначили Віктора Микиту - голову Закарпатської ОВА.

Микита зобов’язаний до 19 жовтня забезпечити проведення зборів Закарпатської організації "СН" для вирішення питання про обрання нового голови обласної організації.

Пряма мова Шуляк: "В умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками.

ВІДЕО ДНЯ

Саме від регіональних організацій наразі залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент і українське суспільство...

Репутаційна бездоганність, ефективність рішень та міцний зв’язок із людьми - такими принципами партія, що створена президентом, і делегувала монобільшість до парламенту, буде керуватися на практиці".

Теми: Слуга народуЗакарпаття
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