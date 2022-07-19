Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"

Мазуренко Альона Вівторок, 19 липня 2022, 21:37
фото: СН

Голова "Слуги народу" достроково припинила повноваження нардепа Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації партії через погану репутацію. 

Джерело: "Слуга народу"

Деталі: Повноваження Тищенка припинили з 19 липня.

Тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації призначили Віктора Микиту - голову Закарпатської ОВА.

Микита зобов’язаний до 19 жовтня забезпечити проведення зборів Закарпатської організації "СН" для вирішення питання про обрання нового голови обласної організації.

Пряма мова Шуляк: "В умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками.

Саме від регіональних організацій наразі залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент і українське суспільство...

ВІДЕО ДНЯ

Репутаційна бездоганність, ефективність рішень та міцний зв’язок із людьми - такими принципами партія, що створена президентом, і делегувала монобільшість до парламенту, буде керуватися на практиці".

Теми: Слуга народуЗакарпаття
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: В російських підрозділах процвітає непокора і пияцтво

Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім

Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову – WSJ

Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"

В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині – зведення Генштабу

Усі новини...
Слуга народу
Є дві кандидатури на посаду генпрокурора – джерела 
Безугла взялася за виключення Тищенка зі "Слуги народу"
"Слуги" обговорили законопроєкти для входження до ЄС і заміну Денісовій
Останні новини
07:10
Зведення Генштабу: В російських підрозділах процвітає непокора і пияцтво
06:44
Українка Магучіх виграла "срібло" на ЧС-2022 зі стрибків у висоту
05:45
ISW: Путін може погрожувати ядерною зброєю задля зупинки українського контрнаступу
05:01
ЗМІ: ЄС запропонує скоротити споживання газу на 15% через газовий шантаж Росії
04:11
ОК "Південь": Українські військові знищили російські гаубиці та "Град"
03:19
оновленоРосіяни знову вдарили по Одеській області, без постраждалих
02:44
Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва заради переговорів
02:00
Одещина: В Рені вибухнув бензовоз, є загиблий
01:36
Сумщина: Майже 80 "прильотів" по різних громадах
00:55
ЗСУ повністю знищили групу "вагнерівців"
Усі новини...