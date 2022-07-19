Вредит репутации: Тищенко больше не глава закарпатской "Слуги народа"

Глава "Слуги народа" досрочно прекратила полномочия нардепа Николая Тищенко как председателя Закарпатской областной организации партии из-за плохой репутации.

Источник: "Слуга народа"

Детали: Полномочия Тищенко прекратили с 19 июля.

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Временно исполняющим обязанности председателя областной организации назначили Виктора Никиту – главу Закарпатской ОВА.

Никита обязан до 19 октября обеспечить проведение собрания Закарпатской организации "СН" для решения вопроса об избрании нового председателя областной организации.

Прямая речь Шуляк: "В условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронта и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами.

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Именно от региональных организаций зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит президент и украинское общество...

Репутационная безупречность, эффективность решений и прочная связь с людьми - такими принципами партия, созданная президентом и делегировавшая монобольшинство в парламент, будет руководствоваться на практике".