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Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову – WSJ

Мазуренко Альона Вівторок, 19 липня 2022, 22:27
Panzerhaubitze 2000 Фото: ФБ міністра оборони Олексія Резнікова

Україна зіткнулася із труднощами через те, що західна зброя різниться між собою, їй потрібні різні боєприпаси і немає запчастин для цього обладнання.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Зазначається, що зараз в бій в Україні вступає сучасніше та ефективніше західне озброєння, особливо далекобійні артилерійські гармати, які вже змінюють ситуацію, дозволяючи завдавати точкових ударів по важливих складах боєприпасів, інфраструктурі ППО та командним центрам РФ глибоко в тилу.

Однак, зазначається, освоєння цього нового обладнання, що по крихтах надходить із різних західних країн, виявляється серйозною проблемою.

Лондонський Королівський інститут об'єднаних озброєнь: "Цьогорічний підхід, за якого кожна країна передає батарею зброї частинами, швидко перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, оскільки для кожної батареї потрібна окрема система навчання, обслуговування та логістики".

Зокрема, Україна отримує від Заходу буксировані гаубиці M777 зі США, Австралії та Канади, а також самохідні гаубиці Caesar із Франції, Panzerhaubitze 2000 або PzH 2000 із Німеччини, а також американські M109 та AHS Krab із Польщі.

"Жодна з цих систем не має нічого спільного... Боєприпаси мають бути взаємозамінними тощо. Але це не так", - сказав експерт Джек Уотлінг.

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НАТО спробувало стандартизувати боєприпаси, щоб вони стали взаємозамінними між країнами, але ці зусилля мали обмежений ефект.

Скотт Бостон, старший оборонний аналітик Rand Corp: "Україні дали не просто різні види зброї. Її збройні сили також повинні навчитися поводитися з західною зброєю та обслуговувати її".

За словами Уотлінга, це неповний перелік проблем, з якими стикається Україна під час поводження з різними артилерійськими системами.

Деякі мають калібр 39, а деякі - 52 калібр. У них різні запасні частини та вимоги до технічного обслуговування, різні механізми завантаження та різні заряди.

Також є різні вимоги до навчання для експлуатації та обслуговування систем, а також різні ланцюжки поставок запчастин.

Через те, що деякі з цих систем поставляються в такій невеликій кількості, не вистачає частин, які можна переміщати на лінію фронту та назад для обслуговування, і тому їх доводиться вилучати, коли вони ламаються.

Тож іншою проблемою є відсутність запчастин для західного обладнання.

Теми: зброяЗбройні силиЄвропаНАТО
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