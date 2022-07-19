Украина сталкивается с трудностями при доставке западного оружия на передовую – WSJ

Украина испытывает трудности из-за того, что западное оружие различается между собой, ему нужны разные боеприпасы и нет запчастей для этого оборудования.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Отмечается, что сейчас в бой в Украине вступают более современные и эффективные западные вооружения, особенно дальнобойные артиллерийские орудия, которые уже меняют ситуацию, позволяя наносить точечные удары по важным складам боеприпасов, инфраструктуре ПВО и командным центрам РФ глубоко в тылу.

Однако освоение этого нового оборудования, по крупицам поступающего из разных западных стран, оказывается серьезной проблемой.

Лондонский Королевский институт объединенных вооружений: "Нынешний подход, при котором каждая страна передает батарею оружия по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики".

В частности, Украина получает от Запада буксируемые гаубицы M777 из США, Австралии и Канады, а также самоходные гаубицы Caesar из Франции, Panzerhaubitze 2000 или PzH 2000 из Германии, а также американские M109 и AHS Krab из Польши.

"Ни одна из этих систем не имеет ничего общего... Боеприпасы должны быть взаимозаменяемыми и т. д. Но это не так", - сказал эксперт Джек Уотлинг.

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НАТО попыталось стандартизировать боеприпасы, чтобы они стали взаимозаменяемыми между странами, но эти усилия имели ограниченный эффект.

Скотт Бостон старший оборонный аналитик Rand Corp: "Украине дали не просто разные виды оружия. Ее вооруженные силы также должны научиться обращаться с западным оружием и обслуживать его".

По словам Уотлинга, это неполный перечень проблем, с которыми сталкивается Украина при обращении с различными артиллерийскими системами.

Некоторые из них имеют калибр 39, а некоторые - 52 калибр, что дает им разные диапазоны. У них разные запасные части и требования к техническому обслуживанию, разные механизмы загрузки и разные заряды.

Также существуют разные требования к обучению для эксплуатации и обслуживания систем, а также разные цепочки поставок запчастей.

Из-за того, что некоторые из этих систем поставляются в таком небольшом количестве, не хватает частей, которые можно перемещать на линию фронта и обратно для обслуживания, и поэтому их приходится изымать, когда они ломаются.

Другой проблемой является отсутствие запчастей для западного оборудования.